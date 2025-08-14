El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 33 grados.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida en la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.
El amanecer se producirá a las 07:39 horas y el ocaso será a las 21:36 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y el ambiente será cálido y acogedor.
En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
