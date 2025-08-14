El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 32 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta llegar a un 41% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. La racha máxima se registrará en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, se recomienda precaución a quienes realicen actividades en zonas abiertas, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, así que es aconsejable protegerse adecuadamente con bloqueador solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.