El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:40. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados durante las primeras horas del día. A partir de las 10:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 31 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 56% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 15:00. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, por lo que se recomienda protegerse adecuadamente con protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.