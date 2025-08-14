El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:40. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados .
La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados durante las primeras horas del día. A partir de las 10:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 31 grados hacia las 20:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 56% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 15:00. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, por lo que se recomienda protegerse adecuadamente con protector solar y mantenerse hidratado.
En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña