El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:37, ofreciendo una vista espectacular sobre el horizonte.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, Oia disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un tiempo estable y sin lluvias, es una excelente oportunidad para explorar la belleza de la región y aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.