El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 30 grados, ofreciendo un calor moderado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.