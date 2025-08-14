El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 33 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y la hidratación constante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:36. En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el verano, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

