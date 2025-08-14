El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 26 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y acogedor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, permitiendo disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 19 y 28 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas, especialmente en la costa, donde puede ser particularmente agradable para quienes se encuentren en la playa o realizando actividades náuticas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para los navegantes y pescadores.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la gastronomía local o participar en festividades veraniegas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, manteniéndose alrededor de los 24 grados hacia las 17:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, O Grove disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y un viento refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para explorar la belleza natural de la región, degustar la rica gastronomía local y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.