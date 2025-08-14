El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del este y el noreste, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas de viento más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o reuniones familiares en parques. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:37.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano, ya sea en la playa, en el campo o simplemente paseando por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.