El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad sea poco significativa, con un cielo poco nuboso durante las horas de la madrugada y la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 22 grados en las primeras horas del día, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 33 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% y bajará a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Mos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:36. La temperatura comenzará a descender, ofreciendo un ambiente agradable para las actividades nocturnas. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.