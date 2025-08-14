El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. La temperatura se mantendrá agradable a lo largo del día, comenzando en torno a los 19 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 28 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 80% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día, proporcionando un alivio bienvenido a los residentes y visitantes de Moraña.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, Moraña se prepara para un día de verano perfecto, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.