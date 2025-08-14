El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 33% por la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:36. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.
En resumen, Mondariz disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que no olvides hidratarte y protegerte del sol si planeas salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña