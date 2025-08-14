El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 33% por la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:36. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que no olvides hidratarte y protegerte del sol si planeas salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.