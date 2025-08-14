El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se espera que el sol brille intensamente desde la mañana hasta el atardecer, que ocurrirá a las 21:37.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 2 de la madrugada, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 47% a las 14:00 horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 15:00 horas. Este viento suave será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente agradable para los residentes y visitantes de Moaña.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o picnics en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, los habitantes y turistas podrán aprovechar al máximo este hermoso día. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de las maravillas que ofrece esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.