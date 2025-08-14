El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un cielo claro y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 20 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 31 grados en la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 26 grados hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protección solar si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 42% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:37, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Meis hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.