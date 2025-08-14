El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente hasta un 64% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 27 y 28 grados . Este calor será acompañado por un viento suave del norte, con rachas que podrían llegar hasta los 33 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:37. La noche se presentará tranquila y fresca, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.