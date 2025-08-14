El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Marín se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:40. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 21 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 31 grados hacia las 15:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% y descenderá hasta un 48% en las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 22 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol harán de este un día ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia las 20:00. La humedad relativa aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano perfecto.

En resumen, Marín disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas promete un día memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.