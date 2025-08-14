El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:37. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con predominancia de cielos despejados hasta el atardecer, que ocurrirá a las 21:35.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados sugiere un día ideal para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.