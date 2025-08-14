El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación térmica confortable, ideal para disfrutar de la playa o realizar excursiones por la isla. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 68% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se mantenga más estable.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o picnics en los parques locales.
El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:38, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para explorar A Illa de Arousa, disfrutar de sus playas y deleitarse con la belleza natural de la zona.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
