El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más soportable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual para los que se encuentren en la zona.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de las bellezas naturales de la región. Se aconseja a los ciudadanos y turistas que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.