El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto contribuirá a que el calor sea más llevadero, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando direcciones del este y noreste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:37. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada perfecta para aprovechar al máximo el verano, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.