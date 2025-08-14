El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Forcarei que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como excursiones o eventos familiares.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h, predominando del suroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde. Se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:36, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Forcarei.

En resumen, el tiempo de hoy en Forcarei se caracteriza por un ambiente cálido, seco y mayormente soleado, con un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.