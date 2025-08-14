El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esto puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas y húmedas, pero a medida que el sol se eleva, la sensación de calor se intensificará. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de viento adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por los hermosos paisajes de A Estrada.

En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada se presenta como una jornada mayormente soleada y calurosa, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre, aprovechando el sol y el calor, mientras se mantienen atentos a la hidratación y el cuidado personal ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.