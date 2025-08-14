El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y la noche. A lo largo del día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará fresca y agradable, con temperaturas que rondarán los 11 grados , lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.