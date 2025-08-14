El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. La temperatura se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más notable entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 31-34 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 38% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 20 y 24 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 47 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pasando a ser más suave por la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por la naturaleza o un día de playa, sin la preocupación de que la lluvia arruine los planes.

El amanecer se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:38, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, alrededor de 25 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy en Catoira se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.