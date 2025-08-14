El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 31 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 33 grados en las horas de la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 26 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 40% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a direcciones del sur y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

Con un orto a las 07:39 y un ocaso a las 21:35, los habitantes de A Cañiza podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un ambiente cálido y soleado que promete ser perfecto para cualquier plan que se tenga en mente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.