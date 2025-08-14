El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con escasas nubes, manteniendo una visibilidad óptima para actividades al aire libre. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza y las playas de la zona.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esto contribuirá a que el calor sea más llevadero, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y noreste, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se anticipa que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 5-10 km/h durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. Este clima estable y soleado es ideal para disfrutar de excursiones, paseos por la costa o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores alrededor de 22 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:37. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar al máximo el verano en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.