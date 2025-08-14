El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 50% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas. Por la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas caigan a unos cómodos 21 grados.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la región, y los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día espléndido sin preocupaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 07:40, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:38, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa, picnics en los parques o simplemente relajarse en las terrazas de los cafés locales.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de la belleza del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.