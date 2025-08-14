El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 80% al amanecer, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Caldas de Reis que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance el día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Caldas de Reis.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:37. La noche será fresca, ideal para paseos nocturnos o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.