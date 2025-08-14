El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21°C a la medianoche y descendiendo ligeramente a 19°C en las primeras horas del día.
A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 27°C en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 48% y el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido y menos fresco.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un día de campo.
La puesta de sol se espera para las 21:37, lo que permitirá a los habitantes de Bueu disfrutar de una larga jornada de luz natural. Con un cielo despejado, la visibilidad será excelente, lo que hará que la experiencia de la tarde y la noche sea aún más placentera.
En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo el verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña