El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 20 grados , con un leve descenso a 19 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 32 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilan entre el 39% y el 87% a lo largo del día, se anticipa que la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la brisa del noreste, que alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, las condiciones son muy favorables, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y nuevamente al atardecer. Sin embargo, estas nubes no deberían afectar la luminosidad del día, ya que la mayor parte del tiempo se disfrutará de un sol radiante.

El orto se producirá a las 07:40, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 21:37, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Esta combinación de factores climáticos hace que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o simplemente para relajarse en un parque.

En resumen, Barro disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.