El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando las direcciones del este y del oeste. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 12:00, cuando se registren ráfagas de hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas también ofrecerá una excelente visibilidad, ideal para quienes deseen disfrutar de las vistas panorámicas que Baiona tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:37, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer en la costa. En resumen, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.