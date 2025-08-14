El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, As Neves disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 22 grados en la primera hora del día, antes de alcanzar un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Durante las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es igualmente nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El amanecer se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:35, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado hace que hoy sea un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de As Neves.

En resumen, el tiempo de hoy en As Neves se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un toque refrescante. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras aprovechas al máximo este espléndido día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.