El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 52% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más pesada, la tarde será más fresca y cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas. Sin embargo, este viento también ayudará a refrescar el ambiente, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre, como ferias, mercados o encuentros familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:39, ideal para quienes deseen contemplar el ocaso en la costa.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.