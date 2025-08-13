El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, elevando las temperaturas a niveles agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados a lo largo del día. Las horas más cálidas se prevén entre las 14:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 28 y 29 grados, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 43% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más tolerable, aunque las primeras horas del día podrían resultar un poco más bochornosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades en la costa, ya que podría generar oleaje en las playas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por el puerto o simplemente relajarse en los parques locales.

Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos hoy, con el sol saliendo a las 07:39 y poniéndose a las 21:39. Este amplio rango de luz solar permitirá a los habitantes de Vilagarcía aprovechar al máximo el día, disfrutando de actividades al aire libre hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.