El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vilaboa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 34% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también sugiere que se mantendrá un ambiente seco, contribuyendo a la estabilidad del tiempo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La temperatura nocturna se estabilizará en torno a los 18 grados, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados durante la tarde.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, ofreciendo un calor notable pero soportable gracias a la brisa suave.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.