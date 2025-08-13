El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se registrarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto en gran parte, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el sol asome entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas pico de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% a la medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 56% hacia las 19:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Predominará la dirección norte, lo que puede aportar una sensación de frescura en medio del calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 14 km/h durante la mañana, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en la tarde y sin riesgo de lluvias. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde, con periodos de cielo despejado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y una visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma que se han registrado en las primeras horas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C y 18°C, con una humedad relativa que alcanzará el 82% a las 2 de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.