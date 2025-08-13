El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento moderado será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo, ya que no se anticipan condiciones adversas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para los eventos al aire libre y las actividades familiares, ya que no hay riesgo de que el tiempo arruine los planes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:38. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, hoy en Vigo se espera un día soleado, cálido y sin lluvias, con un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados durante la tarde.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en el estado del cielo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.