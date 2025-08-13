El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Valga se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una predominancia de nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se disipen, dejando un ambiente mayormente despejado, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 30 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 y 18 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 30 grados en la tarde. Este calor será acompañado de una ligera brisa, con vientos que soplarán principalmente del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondarán el 81% al inicio del día, pero se espera que disminuya a medida que las temperaturas aumenten, llegando a un 38% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:39, un espectáculo natural que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.