El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tui se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 17 grados hacia las 7 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 29 grados entre las 14 y las 16 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 59% a la medianoche y bajará hasta un 47% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Tui en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada y cálida, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar del día. Con la ausencia de lluvias y un cielo despejado, es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.