El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, especialmente en el periodo de la medianoche hasta la 1 de la mañana, donde se espera una transición hacia nubes altas. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, el cielo se despejará, manteniendo esta tendencia hasta la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19 y 28 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 28 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 26 grados hacia las 6 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 95% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 7:40, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:38, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del buen tiempo. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en Tomiño, con un tiempo cálido, seco y mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.