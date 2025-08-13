El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, ofreciendo un calor notable pero soportable gracias a la brisa suave.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo despejado, ya que no se prevén precipitaciones en el horizonte, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:38 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. Se espera que al caer la tarde, la temperatura se sitúe en torno a los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin incomodidades.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vilaboa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.