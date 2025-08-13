El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 82% a última hora del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento fresco será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar del día.

No se esperan precipitaciones en Silleda durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será óptima, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La salida del sol está programada para las 07:37 y su ocaso será a las 21:37, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que dará paso a nubes altas en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y una visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma que se han registrado en las primeras horas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C y 18°C, con una humedad relativa que alcanzará el 82% a las 2 de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se registrarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto en gran parte, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el sol asome entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.