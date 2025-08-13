El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 27 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 27 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 87% y bajará hasta un 48% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

El viento, que soplará del norte, tendrá una velocidad moderada que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de 5 a 19 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 37 km/h en la tarde. Esta brisa del norte será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, manteniéndose en un rango agradable hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:39 horas.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la zona y de las actividades que ofrece este encantador destino turístico.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que se han registrado durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 27 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.