El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 37% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más tolerable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 14:00 y las 15:00 horas, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la zona. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Salvaterra de Miño.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 21:37, momento en el cual el cielo podría presentar un hermoso espectáculo de colores, ideal para una caminata al atardecer. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

