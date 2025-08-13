El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso y finalmente a un ambiente despejado. Esta tendencia de cielos despejados se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un inicio fresco con 22 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del norte que oscilarán entre 5 y 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort a pesar del calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Comenzará en un 64% y se incrementará hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban y el cielo se despeje, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 45% durante la tarde.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas pueden planificar actividades al aire libre sin temor a sorpresas climáticas.

La jornada se caracterizará por un orto a las 07:39 y un ocaso a las 21:37, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de las horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tui se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 17 grados hacia las 7 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.