El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, permitiendo que los ribadumienses disfruten de un día confortable. La brisa suave que se espera, con vientos predominantes del norte, contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque ligera, puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que puede ofrecer un alivio agradable del calor.

El orto se producirá a las 07:39, brindando a los ribadumienses la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:39, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Ribadumia se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es una excelente oportunidad para disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy en Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Meis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a primera hora y alcanzará un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.