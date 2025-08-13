El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 31 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantener el bienestar durante estas horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tolerable. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que la combinación de calor y humedad puede afectar el bienestar.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas, y será ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre como paseos en bicicleta o caminatas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Este clima es perfecto para disfrutar de las festividades locales o simplemente para pasar tiempo en familia y amigos en los parques y espacios públicos de Redondela.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un alivio agradable. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, ofreciendo un calor notable pero soportable gracias a la brisa suave.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vilaboa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.