El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas centrales. Este aumento de temperatura será notable, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas pico. Por lo tanto, es aconsejable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a estas ráfagas, ya que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el centro de la ciudad o actividades en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:38, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Pontevedra hoy será mayormente soleado, cálido y sin lluvias, lo que invita a todos a salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 32 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.