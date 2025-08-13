El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente entre las 11:00 y las 21:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más pesada, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo. Los vientos serán predominantes del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 34 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Pontecesures pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:39, brindando luz natural para comenzar el día. El ocaso, por otro lado, ocurrirá a las 21:39, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna, ideal para paseos y actividades familiares.

En resumen, el tiempo de hoy en Pontecesures se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los habitantes que aprovechen el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Valga se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una predominancia de nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se disipen, dejando un ambiente mayormente despejado, especialmente durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.