El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. Desde las 02:00 hasta las 23:00 horas, la previsión indica un predominio de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con 21 grados a la medianoche, descendiendo a 20 grados a la 01:00. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 17:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados a las 20:00 y 28 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 99% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día se calienta, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 58% a las 12:00 y bajando a un 54% hacia el final de la jornada.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 7 km/h al inicio del día, aumentando a 10 km/h a las 00:00. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 32 km/h entre las 16:00 y las 17:00, cuando el viento soplará desde el oeste. Por la noche, se espera que el viento disminuya, con velocidades de 9 km/h a las 21:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura nubosa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso y finalmente a un ambiente despejado. Esta tendencia de cielos despejados se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.