El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 23°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en la tarde, cuando se prevé que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se presenta. Recuerde llevar protección solar y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este hermoso día de verano.

